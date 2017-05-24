Украина все ближе к рынку электроэнергии стран ЕС

Региональная группа Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) одобрила финальный вариант Соглашения о присоединения Украины к рынку электроэнергии стран ЕС. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил и.о. главы государственной компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Сегодня в Лиссабоне региональная группа ENTSO-E одобрила финальный вариант Соглашения о присоединения украинской энергосистемы к континентальным сетям Европы", - отметил он.

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По словам Ковальчука, уже через несколько лет Украина будет иметь возможность для свободного обмена электроэнергией со странами Европы.

По информации пресс-службы "Укрэнерго", синхронизация с ENTSO-E существенно усилит устойчивость энергетической системы Украины и сведет к минимуму зависимость от поставок угля на ТЭС.

"Украина будет иметь возможность получения аварийной помощи для своей энергосистемы от энергосистем стран ENТSO-E" - сообщили в пресс-службе, добавив, что параллельная работа с рынком ЕС позволит нарастить экспорт электроэнергии в Европу, в том числе за счет атомной генерации.

По расчетам "Укрэнерго", объем экспорта может увеличиться с сегодняшних 5 миллиарда кВт-ч до 18-20 миллиардов кВт-ч в будущем, что, в свою очередь, увеличит выручку от экспорта электроэнергии до 1,5 миллиарда долларов.

"Синхронизация открывает возможности участия украинских ГЭС в балансировании пиковых нагрузок смежных энергосистем европейских стран, при этом средняя цена на балансирующих рынках составляет около 70 евро за МВт", - заявили в компании, добавив, что синхронизация усилит конкуренцию и на внутреннем рынке электроэнергии Украины.

Как сообщал УНИАН, расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

Ранее Ковальчук сообщал, что для интеграции украинской энергосистемы с европейской необходимо разработать и утвердить Каталог мероприятий.

В марте 2017 года глава "Укрэнерго" заявлял, что стоимость синхронизации украинской энергосистемы с энергосистемой Европейского Союза может составлять от 600 миллионов до 1,8 миллиардов гривень.

В начале мая этого года компания "Укрэнерго" приняла стратегию развития на 10 лет, которая предусматривает интеграцию компании в ENTSO-E.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.