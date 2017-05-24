В Украине сократились запасы антрацитового угля

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 17 по 24 мая текущего года сократились на 0,2% – до 423 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Читайте такжеМинэнергоугля: все угольные госшахты на сегодня убыточные

При этом запасы угля газовой марки увеличились на 3% – до 1,802 миллиона тонн с 1,750 миллиона тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю увеличились на 2,4% – до 2,225 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с неподконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года.