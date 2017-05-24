Капитану нескольких кораблей, который был задействован в "схеме Курченко", сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении капитану, причастному к фиктивной транспортировке топлива по так называемой «схеме» бизнесмена Сергея Курченко за пределы таможенной территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 23 мая правоохранители сообщили о подозрении капитану нескольких судов, который принимал участие в фиктивной транспортировке топлива.

Читайте также"Схемы Курченко" возвращаются: Насалик и Иванчук разработали схему, как заработать 100 миллиардов на импорте топлива – журналист

Ему инкриминируют служебный подлог документов по транспортировке топлива, злоупотребление служебным положением и причастность к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 364, ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 212 УК Украины).

В пресс-службе пояснили, что прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет более 2 млрд грн таможенных платежей от реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов.

«Прокуратура совместно с полицией работают над привлечением к ответственности бывших руководителей публичного акционерного общества «Одесский нефтеперерабатывающий завод», которые непосредственно организовали схему фиктивного экспорта нефтепродуктов и реализовали их на территории Украины, избежав уплаты в бюджет миллиардных таможенных платежей», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля были объявлены в розыск бывшие гендиректор и исполнительный директор ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», причастные к вывозу нефтепродуктов по так называемой «схеме» Курченко. Также сообщено о подозрении бывшему заместителю руководителя НПЗ, который сейчас находится под стражей.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК. В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.