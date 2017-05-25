"Нафтогаз" ожидает решения Стокгольмского арбитража до конца мая

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" ожидает получить решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпрому" по контракту на закупку газа до конца этого месяца. Об этом 24 мая во время презентации проекта стратегии развития холдинга сообщил главный коммерческий директор холдинга Юрий Витренко.

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"До конца мая мы ожидаем решения в Стокгольме. Возможно некоторые вопросы и их решения будут перенесены на более поздний срок, возможно на июнь… Это будет юридически обязывающее решение", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно финансовому отчету "Нафтогаза" за 2016 год, госхолдинг ожидал конечного срока вынесения решения Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа – 30 апреля 2017 года, а по транзитному договору – 30 июня 2017 года.

Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Ранее сообщалось, что результаты иска по контракту на закупку газа ожидаются в апреле 2017 года.

7 апреля глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что последняя информация о возможном решении, которое вскоре будет принято в Стокгольмском арбитраже в рамках иска "Нафтогаза" по контракту на закупку газа, является оптимистичной для Украины. Также он добавил, что в "Газпроме" на сегодня уже обсуждаются варианты возможного проигрыша.

Согласно финотчету "Нафтогаза" за 2016 год, НАК требует от "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже по контракту купли-продажи газа 17,9 миллиарда долларов, в то время как исковые требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляют 45,7 миллиарда долларов.