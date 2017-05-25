Рада снова не смогла назначить своих представителей в комиссию для отбора членов НКРЭКУ

Верховная Рада не утвердила ни одного из двух членов в состав конкурсной комиссии для проведения ротации нынешнего состава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Читайте такжеСуд остановил действие постановления НКРЭКУ о тарифах на вход и выход с ГТС

За постановление №6493 «О назначении представителя Верховной Рады Украины в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ» о назначении Константина Запайщикова проголосовали 205 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

«В соответствии с законом о регуляторе, мы должны сформировать комиссию в составе 5 человек. Квоту на двух представителей в эту комиссию имеет президент, одного представителя должен утвердить Кабмин и еще двух – Верховная Рада», - сообщил глава парламентского комитета в сфере топливно-энергетического комплекса Александр Домбровский, который представил кандидатуру возможного члена комиссии – Константина Запайщикова, но она не нашла достаточной поддержки в зале.

В свою очередь, депутата от фракции «Самопомич» Лев Подлисецкий отметил, что кандидат должен быть независим от президента.

Читайте такжеНКРЭКУ обнародовала постановление об отмене абонплаты за газ

«Мы не будем голосовать повторно за кандидата, который был месяц назад. Мы предлагаем проголосовать за кандидата от оппозиционных фракций. И «Батькивщина», и «Самопомич» поддержали Андрея Геруса», - сказал он.

Глава парламентского Комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский также представил кандидата.

«Комитет по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на своем заседании 17 мая повторно рассмотрел кандидатуры в состав Конкурсной комиссии, которые были предложены депутатскими фракциями. По результатам обсуждения и голосования, мы рекомендуем к рассмотрению кандидатуру Юрия Шульги», - сказал глава профильного парламентского комитета Дмитрий Андриевский.

За постановление №6493 «О назначении представителя Верховной Рады Украины в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ» о назначении Юрия Шульги проголосовали 184 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Таким образом, парламент не поддержал кандидатуру Шульги на должность одного из пяти членов Конкурсной комиссии.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 апреля 2016 года, после года обсуждений на разных уровнях власти, приняла в первом чтении законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. 22 сентября законопроект был принят во втором чтении, а 23 ноября соответствующий закон подписал президент.

Согласно закону, члены НКРЭКУ отбираются Конкурсной комиссией, тогда как ранее всех членов Нацкомиссии назначал президент Украины. Также, согласно этому закону, двух из пяти членов комиссии выбирают профильные парламентские комитеты.

При этом закон предусматривает следующий механизм ротации: три члена Нацкомиссии – не позже чем через 6 месяцев с даты вступления закона в силу, еще два – не позже чем через 18 месяцев и еще два – не позже чем через 30 месяцев. План ротации утверждается президентом Украины.

12 апреля 2017 года Комитет Рады по вопросам ТЭК и Комитет по вопросам строительства и ЖКХ утвердили по одной кандидатуре в состав Конкурсной комиссии - Запайщикова и Шульгу.

13 апреля Верховная Рада не поддержала кандидатуры Юрия Шульги и Константина Запайщикова.