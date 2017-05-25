"Нафтогаз" прогнозирует сокращение импорта газа из Европы на 17%

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" прогнозирует сокращение суточного объема импорта природного газа из Европы в июне 2017 года по сравнению с объемами в мае на 17% - до 24-25 миллионов кубометров в сутки. Об этом 24 мая во время презентации проекта стратегии развития холдинга сообщил главный коммерческий директор холдинга Юрий Витренко.

Читайте такжеForbes: "Нафтогаз Украины" возвращает деньги европейцам, а влияние России уменьшается

"В июне импорт будет на 5-6 миллионов кубометров в сутки меньше, чем в мае – 24-25 миллионов кубометров в сутки", - сказал он, добавив, что этот газ будет в основном покупаться за деньги самого "Нафтогаза" и частично – за кредитные средства Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из России.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиард кубометров. В 2016 году "Нафтогаз" импортировал с европейского рынка 8,2 миллиарда кубометров газа, что на 11% меньше, чем в предыдущем году.

В средине апреля Витренко заявил, что "Нафтогаз" закупил газ с поставкой в мае у европейских поставщиков по цене, которая на 25-30 долларов за тысячу кубометров ниже, чем цена по контракту с российским газовым монополистом "Газпромом".