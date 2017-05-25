Польша предупредила Еврокомиссию: "мировая" с Газпромом будет опротестована

Польская сторона опротестует решение Еврокомиссии, если та согласится с предложениями "Газпрома" по урегулированию антимонопольного дела, сообщил журналистам глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк, передает ПРАЙМ.

"Мы несомненно будем опротестовывать такое решение (если ЕК согласится с предложениями "Газпрома" - ред.). Нас эти предложения не устраивают и мы надеемся, что Еврокомиссия возьмет во внимание наше мнение. Мы будем очень активно участвовать в этом процессе", - сказал Вожняк.

Вожняк ранее говорил, что Польша требует от Еврокомиссии оштрафовать "Газпром" за нарушения антимонопольного законодательства.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия в августе 2012 года инициировала расследование возможного нарушения "Газпромом" антимонопольного законодательства Евросоюза. В апреле 2015 года Еврокомиссия приняла заявление о возражениях (Statement of Objections) в рамках этого расследования. ЕК выдвинула российскому газовому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии.

"Газпром" в конце 2016 года направил итоговые предложения по урегулированию антимонопольного дела. Еврокомиссия раскрыла детали предложений "Газпрома" 13 марта. Согласно им, компания соглашается исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа, а также привязать цену для Польши, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы к бенчмаркам, причем потребители получат право запускать процесс пересмотра цены, если она будет отличаться от бенчмарка. Помимо этого, Венгрия, Польша и Словакия смогут получать газ на пунктах его поступления в страны Балтии и Болгарию, а "Газпром" обещает не требовать компенсации от Болгарии за отказ от "Южного потока".

Сейчас Еврокомиссия завершает изучение собранных мнений от участников европейского рынка (market test) по предложениям "Газпрома" в рамках урегулирования антимонопольного дела. После этого ЕК может заключить с российской компанией юридически обязывающее соглашение. Если после этого российская компания нарушит свои обязательства, ей может грозить штраф до 10% оборота.

На сегодня известно, что только Болгария - единственная страна-участник расследования, поддержавшая предложения "Газпрома". Все остальные настаивают на штрафе.

По правилам ЕС, штраф за нарушение налогового законодательства теоретически мог бы составить 10% годовой выручки. В 2015 г. она составила 6,07 трлн руб ($100,2 млрд); в 2013 г., до девальвации и когда уже в целом были сформулированы претензии ЕК, она превышала $150 млрд.