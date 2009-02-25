Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник повысились в связи с оптимизмом инвесторов на фоне заявлений главы ФРС США Бена Бернанке о приверженности правительства защищать проблемный банковский сектор, сообщает агентство Рейтер.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,51 доллара - до 42,50 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,52 доллара - до 39,96 доллара за баррель.