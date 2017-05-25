Программа повышения безопасности блоков АЭС не привела к ухудшению экологической обстановки – "Энергатом"

Реализация Комплексной программы повышения безопасности блоков АЭС за период ее реализации (2012-2016 годы) не привела к ухудшению экологической обстановки.

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Об этом журналистам сообщил начальник отдела экологии Национальной атомной энергогенерирующей компании-оператора АЭС "Энергоатом" Александр Немцов, представляя результаты экологической оценки программы.

"В течении 2012-2016 годов, а это период, за который анализировалось воздействие реализации КСПБ (комплексная сводная программа безопасности – УНИАН) на окружающую среду, не наблюдался рост выбросов загрязняющих веществ, связанный с реализацией мероприятий по повышению безопасности", - сказал он.

По его словам, концентрация радиоактивных и не радиоактивных загрязняющих веществ в окружающей среде не превысила допустимых значений.

Немцов добавил, что по итогам оценки было доказано, что эксплуатация АЭС при нормальных условиях не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

"В случае возникновении проектных аварий воздействие на окружающую среду не превысит допустимых пределов и не будет требовать специальных мер", - сообщил эколог.

Как сообщал УНИАН, в конце 2011 года Кабмин утвердил Комплексную программу повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС на 2012-2017 годы общей стоимостью 12,453 миллиарда гривень. В декабре 2012 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение "Энергоатомом" займов от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта по повышению безопасности атомных электростанций Украины.

Общая оценочная стоимость программы составляет около 1,4 миллиарда евро, в том числе за счет кредитов ЕБРР и Евроатома - 600 миллионов евро на паритетных условиях.

В результате выполнения этой программы украинские АЭС будут приведены в соответствие с международными стандартами безопасности согласно требованиям МАГАТЭ.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. На данный момент на четырех АЭС "Энергоатома" эксплуатируются 15 энергоблоков общей установленной мощностью 13 835 МВт.