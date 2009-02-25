Газпром ориентируется на стоимость нефти в 25 долл./барр.

"Газпром" в качестве одного из основных вариантов рассматривает сохранение в инвестпрограмме 2009 года только тех проектов, которые рентабельны при стоимости нефти не более 25 долларов за баррель марки Brent (при курсе 36 рублей за доллар), пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с решениями прошедшего накануне совета директоров компании.

Совет директоров "Газпрома" во вторник рассмотрел "подробный план мероприятий по оптимизации затрат в рамках выполнения инвестпрограммы в 2009 году". В пресс-релизе монополии сказано, что информация принята к сведению и правлению поручено продолжить работу по снижению затрат, сообщает РИА Новости..

Основные инвестпроекты "Газпрома" будут сохранены, однако новых монополия начинать не будет, отмечает источник газеты.

В конце декабря 2008 года совет директоров "Газпрома" утвердил инвестпрограмму на 2009 год в объеме 920,5 миллиарда рублей (она была утверждена исходя из цены на нефть не ниже 50 долларов за баррель), из которых капвложения - 699,9 миллиарда рублей, долгосрочные финансовые вложения - 220,6 миллиарда рублей.

По данным собеседника издания, общий объем инвестпрограммы планируется сократить до 713 миллиардов рублей, в которых капвложения составят 460-492 миллиардов рублей, а долгосрочные вложения останутся фактически без изменений. Снижение затрат произойдет в том числе за счет переоформления заключенных ранее договоров с подрядчиками с уменьшением платежей на 30-50%.