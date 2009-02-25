Россия повысила экспортную пошлину на нефть

Правительство РФ утвердило экспортную пошлину на нефть с 1 марта в размере 115,3 доллара за тонну, сообщает РИА Новости..

С 1 февраля экспортная пошлина составляет 100,9 доллара за тонну. Таким образом, впервые за последние четыре месяца произойдет повышение нефтяной пошлины, связанное со стабилизацией цены на нефть.

Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты с 1 марта повысится до 90 долларов за тонну с 80,3 доллара за тонну, на темные нефтепродукты пошлина увеличится до 48,5 доллара за тонну с нынешних 43,2 доллара за тонну.