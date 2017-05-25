Страны ОПЕК готовы к "беспроигрышному варианту" и одобрили сокращение добычи еще на 9 месяцев - Bloomberg

ОПЕК и ее союзники готовы продлить решение о сокращении производства еще на девять месяцев , поскольку прошлогоднее соглашение не смогло устранить глобальное перенасыщение или обеспечить устойчивое восстановление цен.

Об этом пишут Голнар Мотевалли, Грант Смит и Нэйла Раззук в статье "Страны ОПЕК готовы к "беспроигрышному варианту" и одобряют сокращение добычи еще на девять месяцев", опубликованной на сайте агентства Bloomberg.

Сохранение такого же уровня добычи до марта 2018 года "является очень безопасным и довольно надежным вариантом", - заявил министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих на открытии сессии группы в Вене. "Скорее всего, мы достигнем баланса к концу года".

Спустя шесть месяцев после создания беспрецедентной коалиции из 24 стран и обеспечения сокращения производства, которое превзошло все ожидания, возрождающаяся добыча на месторождениях сланцевой нефти в США привела к тому, что запасы нефти остаются на значительно более высоком уровне, чем ожидали министры ОПЕК.

Тем не менее, Аль-Фалих сказал, что ограничения работают, сокращение запасов ускорится в третьем квартале. Хотя он ожидает "здорового возвращения" сланцевой нефти США, это не помешает целям и предложениям ОПЕК по более глубоким сокращениям, которые ранее были расценены как излишние. По его словам, Ливия и Нигерия будут держаться в стороне от ограничений на добычу.

Во время проведения встречи цены на нефть упали. Нефть марки Brent упала на 2,2 процента в Лондоне, ниже на 0,5 процента, до 53,68 доллара за баррель в 10:53 утра. Некоторые инвесторы были разочарованы после спекуляций о том, что ОПЕК может объявить о некоторых дополнительных действиях, сказал Джованни Стауново, аналитик UBS Group AG.

Нефтяной рынок также пытается понять, что может сделать ОПЕК в 2018 году, когда ожидается рост производства сланцевой нефти в США в связи с увеличением спроса. Существует обеспокоенность по поводу того, сможет ли ОПЕК вернуться к свободной добыче, которая и привела к падению цен с 2014 по 2016 год.

Варианты ОПЕК

"Мы заявили, что сделаем все, что от нас потребуется", - сказал Аль-Фалих, комментируя потенциальные действия после марта 2018 года.

По словам министров из России и Нигерии, девятимесячное продление, которое будет обсуждаться в четверг, может включать в себя вариант трех дополнительных месяцев. Это похоже на прошлогоднее соглашение, которое включало в себя дополнительные шесть месяцев.

Хотя продление на такой срок с тем же уровнем добычи является наилучшим вариантом, но существуют и другие предложения, в том числе и с более серьезными сокращениями, сказал иракский министр нефти Джаббар аль-Луаиби. "Если они будут одобрены, Ирак выполнит свои обязательства", - сказал он.

Продление соглашения стабилизирует цены производителей, заявил в интервью министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву.

"Если мы будем придерживаться правил и дисциплины – все цифры показывают их соблюдение – то нам следует ожидать порога в 50 долларов", - сказал он. "На позитивной ноте, на оптимистичной ноте, многие из нас надеются, что мы сможем вернуться к 60 долларам".

Организация стран-экспортеров нефти и 11 стран, не являющихся членами ОПЕК, договорились в прошлом году сократить объем производства на 1,8 миллиона баррелей в день. Историческое соглашение повлияло на все: от оценок производителей сланцевой нефти в США до обменных курсов энергозависимых стран, таких как Бразилия и Нигерия.

Сокращение предложения было рассчитано на шесть месяцев с января, но первоначальная уверенность в сделке, которая привела к росту цен на целых 20 процентов, уменьшилась, поскольку запасы упорно оставались на высоком уровне, а объемы производства США увеличились.

На прошлой неделе добыча нефти в США выросла до 9,32 млн. баррелей в день, что на 550 тыс. больше, чем в августе 2015 года, согласно данным Администрации энергетической информации. Это уничтожило почти треть сокращения поставок от ОПЕК и его союзников, и к концу года резкий рост добычи может удвоиться, сказал на встрече на прошлой неделе консультант IHS Markit Ltd.

Увеличение добычи сланцевой нефти будет покрываться за счет более активного спроса, заявил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухаил Аль Мазруи перед началом совещание ОПЕК.

"Производители сланцевой нефти в США до сих пор концентрировались на зонах максимального нефтенасыщения", - сказал Мазруи в Вене. "Теперь им нужно переместиться в другие районы. Я не верю, что они смогут увеличить производство на 1 млн баррелей в день в следующем году. Не верю".