Тарасюк: у Украины и РФ не равная ответственность за газовый кризис

Депутаты Верховной Рады Украины, члены Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС не согласны с коллегами из Европарламента, что Украина несет равную ответственность с Россией за газовый кризис.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сопредседатель комитета Борис ТАРАСЮК, такая позиция была озвучена 24 февраля во время первого дня заседания 12-й сессии Комитета парламентского сотрудничества с участием представителей Еврокомиссии.

“Украинская сторона и один депутат Европарламента отрицали справедливость таких обвинений, потому что не может быть равной ответственности у Украины и России, если Россия не играет по правилам, потому что она не ратифицировала Энергетическую хартию, потому что Россия прекратила поставки газа на входе в Украину, а не Украина мешала транзиту этого газа в страны ЕС”, - сказал он.

“Потому нельзя ставить на одну ступень эти две страны”, - добавил Б.ТАРАСЮК.

По его словам, нынешний газовый кризис стал уже вторым предупреждением после первого кризиса 2006 года. При этом, считает украинский депутат, сегодня можно говорить о том, что ЕС пока так и не сделал выводов, и до сих пор не имеет единой энергетической стратегии.

Как сообщал УНИАН, в начале января этого года из-за нерешенности вопроса о поставках российского газа в Украине и цене на него, Россия прекратила поставки газа в Европу почти на две недели – с 7 по 20 января.

В 2006 году Россия также приостанавливала поставки газа Украине и транзитного газа в страны ЕС на два дня.