Экваториальная Гвинея стала членом нефтяного картеля ОПЕК

Страны ОПЕК на саммите в Вене одобрили заявку Экваториальной Гвинеи о вступлении в картель, сообщает RNS.

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«Я хотел бы выразить признательность его превосходительству министру горнорудной промышленности и углеводородов Республики Экваториальная Гвинея Габриэлю Мбега Обиангу Лима и приветствовать его страну, которая присоединилась к организации в качестве страны-участницы», — заявил в ходе саммита ОПЕК министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Напомним, в январе 2016 года министр горной добычи и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима встретился в Вене с представителями ОПЕК и представил предложение правительства Экваториальной Гвинеи о вступлении в ОПЕК.

Экваториальная Гвинея согласилась в декабре 2015 года присоединиться к 10 странам, не входящим в ОПЕК, готовым сократить добычу нефти в рамках сделки с картелем. Согласно договоренности, Экваториальная Гвинея должна сократить производство на 12 тыс. баррелей в сутки.