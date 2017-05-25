Нацкомиссия значительно повысила цену угля в тарифах "Центрэнерго" на тепло

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 сентября 2017 года повысила цену на уголь в тарифе на производство тепловой энергии для теплоэлектростанций государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» на 53-87%.

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Соответствующее решение было единогласно принято на очередном заседании НКРЭКУ.

Так, цена угля в тарифе на тепло для Трипольской ТЭС (Киевская обл.) с 1 сентября 2017 года увеличена на 87%, по сравнению с ценой в действующем тарифе – до 2,087 тыс. грн за тонну (без НДС). Для Углегорской ТЭС (Донецкая обл.) цена угля в тарифе на тепло с 1 сентября вырастет на 86%, до 2,034 тыс. грн за тонну (без НДС), для Змиевской ТЭС (Харьковская обл.) - на 53%, до 2,005 тыс. грн за тонну (без НДС).

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Таким образом, тариф на отпуск тепловой энергии для Углегорской ТЭС увеличен на 61%, до 392,72 грн/Гкал (без НДС), для Змиевской ТЭС - на 31,3%, до 432,23 грн/Гкал(без НДС), для Трипольской ТЭС - на 76,9%, до 509,29 грн/Гкал (без НДС).

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике. Например, в 2016 году «Центрэнерго» покупало уголь в ЮАР, а также компания закупала топливо, добытое на Донбассе, у частного энергохолдинга ДТЭК. Кроме того, компания продолжает получать уголь, который добывается на государственных шахтах на подконтрольной Украине территории.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежит государству.