В Украину зашел еще один международный газовый трейдер

Международный трейдер DufEnergy (Швейцария) в конце апреля учредил в Украине свою дочернюю компанию для торговли природным газом и другими энергоресурсами DufEnergy Ukraine (Киев).

Читайте такжеЗапасы газа в украинских хранилищах выросли до 9,4 миллиарда кубов

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц, передает OilNews.

Учредителями DufEnergy Ukraine выступают DufEnergy Trading SA (Швейцария) и DufEnergy SA (Люксембург). Директором представительства назначена Зоя Головина.

Основным лицензированным видом деятельности DufEnergy Ukraine является торговля природным газом. Кроме того, у украинской дочки есть производство и торговля электроэнергией, а также металлами, рудами и промышленными химическими веществами.

В ноябре 2016 года швейцарская DufEnergy Trading SA подписала договоры на транспортировку и хранение природного газа с оператором ГТС, компанией «Укртрансгаз».

Напомним, 16 мая один из крупнейших в мире трейдеров, Trafigura, открыл свой офис в Украине также с целью торговли природным газом.

Справка. DufEnergy Trading SA с центральным офисом в Лугано (Швейцария) занимается торговлей электроэнергией, природным газом и сжиженным природным газом (LPG). DufEnergy Trading SA является дочерней компанией Duferco Participation Holdings Limited, и аффилированна с горно-металлургической компанией Duferco Group.