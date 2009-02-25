«Нафтогаз» увеличил платежи в бюджет

Предприятия входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины» в январе увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 90,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2 млрд. 939,4 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 69,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3 млрд. 301,5 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 3 млрд. 212,2 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины» увеличили платежи в бюджеты всех уровней почти на 76,3%, по сравнению с 2007 годом, до 25 млрд. 115,8 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2008 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 53,9%, по сравнению с 2007 годом, до 31 млрд. 949,9 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 30 млрд. 637,5 млн. грн.