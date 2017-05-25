В Одесской области планируется за год построить три солнечные электростанции

В Одесской области до 1 июня 2018 года планируется построить три солнечные электростанции общей мощностью 86 мегаватт.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Одессе состоялась церемония подписания соответствующего меморандума о сотрудничестве между компанией Kness Group и Одесской ОГА.

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Документ скрепили подписями директор компании Kness Group Сергей Шакалов и председатель областной администрации Максим Степанов.

Как сообщил Степанов на брифинге, электростанции построят в Окнянском и Арцизском районах области.

«Проект предусматривает запуск установки новых мощностей по производству электроэнергии, солнечной электроэнергии, с помощью солнечных электростанций общей мощностью 86 мегаватт. Отмечу, что на сегодняшний день в Одесской области ориентировочно количество электростанций общей мощностью 230 мегаватт. То есть, то, что построят – очень значительно», - сказал Степанов.

По его словам, завершить строительство всех трех объектов планируется до 1 июня 2018 года. Вводиться в эксплуатацию мощности будут поэтапно. В настоящее время решаются вопросы по отводу земельных участков.

По словам Шакалова, к строительству будут привлечены до 500 человек местных специалистов.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, энергетический холдинг Kness Group - лидер в области строительства объектов альтернативной энергетики Украины.

Отмечается, что потенциальный размер инвестиций, как украинских, так и иностранных, который планируется привлечь в регион в ходе реализации проектов этой компании, составляет более 80 млн долл.