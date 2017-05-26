Компания Ахметова сообщила о получении дефицитного угля из ЮАР

Первое судно с антрацитом из Южно-Африканской Республики для компании ДТЭК прибыло в Украину.

Читайте такжеКабмин ввел лицензирование экспорта дефицитного антрацита

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

"Наше первое судно с ЮАРовским углем прибыло в Украину. В ближайшее время мы начнем отгружать дефицитный антрацит на склады наших ТЭС", - говорится в сообщении.

"За счет этих поставок мы сможем подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, подтвердил закупку 600 тыс. тонн дефицитного угля антрацитовой группы из ЮАР. Прибытие первого судна в Украину с 75 тыс. тонн антрацита ожидалось в июне 2017 года.

После начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с неконтролируемыми территориями остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации. В середине марта ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и добывают дефицитный уголь антрацитовой группы.

В результате нехватки антрацита в начале апреля уже остановились несколько ТЭС - Змиевская, Трипольская, Приднепровская и Криворожская станции.

По данным «Укрэнерго», тепловая генерация обеспечивает 22,7% от общего производства электроэнергии в Украине.