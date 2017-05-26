Нефть дешевеет на фоне решения ОПЕК продлить заморозку добычи

Цены на нефть снизились утром в пятницу, продолжив отрицательную динамику предыдущей сессии, из-за решения ОПЕК+ продлить глобальный пакт на 9 месяцев, тогда как инвесторы ждали от нефтеэкспортёров более решительных мер для восстановления мирового спроса и предложения.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,51 процента до $51,20 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,58 за баррель, на 0,65 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в четверг договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года и сохранить объем сокращения на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Оба эталона снизились в цене на 5 процентов после объявления решения ОПЕК+, так как некоторые инвесторы разочаровались тем, что добытчики не решились на более масштабное сокращение производства ради борьбы с избытком нефти на мировом рынке.

"Учитывая, что Россия и Саудовская Аравия объявили о 9-месячном (продлении пакта) за неделю (до саммита ОПЕК+), такой сценарий уже был заложен в цены, поэтому рынок ждал большего, но не дождался, отсюда и распродажа", – сказал Виренда Чаухан из Energy Aspects.

Продление сделки до конца первого квартала 2018 года поможет снизить избыток предложения нефти на мировом рынке, но не реализовать основную цель ОПЕК – вывести запасы сырья на средний уровень за пять лет, прогнозирует Barclays.

Кроме того, аналитики предостерегают, что продление глобального пакта о сокращении добычи нефти подстегнет рост ее производства в США.

Добыча нефти в США уже выросла более чем на 10 процентов с середины 2016 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки, что позволило им встать в один ряд с крупнейшими мировыми производителями сырья – Россией и Саудовской Аравией.