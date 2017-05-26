Кабмин обяжет облгазы платить за использование газораспределительных сетей

Министерство энергетики и угольной промышленности разработало договор, которым будет урегулировано платное использование газораспределительных сетей (ГРС) и направило их компаниям-операторам ГРС (облгазам).

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе министерства, со ссылкой на слова профильного заместителя министра энергетики Игоря Прокопива.

«Министерство приняло следующие меры: первое - провели ряд переговоров с представителями операторов ГРС. Второе - согласовали текст договора, которым будет регулироваться платное использование государственного имущества», - отметил Прокопив.

По его словам, 24 мая со стороны министерства были подписаны экземпляры этих договоров и разосланы операторам ГРС.

«Минэнергоугля сделало публичную оферту. Мы ожидаем, что операторы в установленный законом срок, со своей стороны подпишут указанные договоры», - сказал замминистра.

По словам Прокопива, также Минэнергоугля заканчивает ежегодную инвентаризацию ГРС.

«Почти все компании-операторы ГРС своевременно подали необходимые документы для реализации этого процесса», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, закон «О рынке природного газа», который регламентирует внедрение рыночных принципов на рынке газа, был принят в 2016 году и вступил в силу с 1 октября прошлого года. Согласно этому документу, ГРС должны быть взяты в аренду компаниями-операторами, а не использоваться, как сейчас, на условиях договоров ответственного ведения, которые уже отменены Кабмином.

По информации некоторых народных депутатов, возможные поступления в бюджет 2017 года в случае введения арендной платы составят более 700 млн грн.

21 февраля Кабмин утвердил проект типового договора аренды ГРС и примерного договора эксплуатации этих сетей, которые необходимы для последующей передачи ГРС в аренду компаниям-облгазам, а также поручил Фонду госимущества и Минэнергогуля провести инвентаризацию этих активов до конца 2018 года.

В конце февраля Кабмин поручил Минэнергоугля до 10 марта 2017 года заключить с облгазами договоры на эксплуатацию этих сетей, а также расторгнуть действующие. Позже граничный срок заключения договоров был перенесен на 10 апреля 2017 года.