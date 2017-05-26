"Укргидроэнерго" начало строительство четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС

Государственная компания «Укргидроэнерго», оператор украинских гидроэлектростанций, приступило к строительству второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции в составе 4-го гидроагрегата, сообщает пресс-служба Министерство энергетики и угольной промышленности.

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«Сегодня начато строительство второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции в составе 4-го гидроагрегата», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабинет министров утвердил Программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт).

16 марта этого года Кабмин утвердил проект строительства четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС, который будет иметь мощность работы в насосном режиме – 421 МВт и 324 МВт в генерирующем режиме, что позволит осуществлять дополнительное суточное регулирование энергосистемы Украины и обеспечит аварийный резерв.

Справка УНИАН. «Укргидроэнерго» эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре: Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской, Днепровской ГЕС-1 и ГЭС-2, Каховскую ГЭС, Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС), Днестровскую ГЭС и Днестровскую ГАЭС (Днестровская ГАЭС находится на этапе завершения строительства), общая установленная мощность которых составляет 5744 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.