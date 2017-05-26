"Штаб блокады" приветствует увеличение добычи угля на шахтах ДТЭК

Штаб Блокады торговли с оккупантами приветствует увеличение добычи угля на шахтах ДТЭК на контролируемой территории, а также переоборудование энергоблоков ТЭС под уголь, который добывается в Украине, заявил на пресс-конференции начальник Штаба Сергей Акимович.

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«ДТЭК - самый мощный производитель электроэнергии - начал переоборудование своих энергетических блоков на газовую группу угля. Они начали расширять производство угля в павлоградском бассейне на своих шахтах», - сказал Акимович.

Он заявил, что такие действия позволят отказаться от угля из оккупированных территорий.

При этом он подчеркнул, что также для поставок угля на украинские ТЭС также важно увеличение добычи газового угля на всех государственных шахтах.

«Очень остро сейчас стоит вопрос о расширении добычи угля во Львовско-Волынском бассейне. Там в принципе запасы позволяют, там много угля. А также тот уголь, который находится на шахтах Донецкого бассейна на контролируемой территории», - отметил активист.

Кроме того, он сообщил, что в результате блокады энергокомпании начали закупать уголь антрацитовой группы у других государствах.

Ранее министр энергетики Игорь Насалик заявлял, что благодаря увеличению нагрузки на газовые ТЭС Украина к 2019 году сможет отказаться от антрацита для работы ТЭС. Пока же поставки осуществляются. 25 мая Насалик заявил о прибытии судна Panamax с антрацитом для теплоэлектростанций компании ДТЭК. По информации компании, судно доставило 75 тыс. тонн антрацита для начала подготовки ТЭС к отопительному периоду.