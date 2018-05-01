Схема Курченко для Калушского химзавода

Рынок светлых нефтепродуктов всегда был интересен для разных бизнес-структур. Очень часто на этот рынок пытались зайти не цивилизованные европейские компании, а украинские "инвесторы", которые боролись за долю на рынке, используя политические связи. Одним из ярчайших последних примеров – это попытки в начале текущего года ограничить импорт сжиженного газа из России. По данным народного депутата Сергея Лещенко, за этими действиями скрывалась попытка монополизировать поставки сжиженного газа из Россиии производства группы НПЗ российской государственной компании "Роснефть" структурами, близкими к пророссийскому политику Виктору Медведчуку.

По словам Лещенко, непосредственной блокировкой импорта газа в страну занимались сотрудники СБУ, работа которых курировалась администрацией президента. Давление на бизнес было снято только после активных протестов со стороны игроков рынка и поддержки некоторых народных депутатов.

Пример ограничений импорта автогаза наглядно демонстрирует привычную для многих наших бизнесменов и политиков практику борьбы с конкурентами. Еще одним известным вариантом освоения рынка нефтепродуктов являются различные схемы по уклонению от уплаты налогов и получению, таким образом, преимущества перед конкурентами в виде низкой себестоимости топлива (на размер доли налогов в конечной цене бензина, дизеля или автогаза). Именно такой вариант вполне может быть реализован под прикрытием запуска расположенного в городе Калуш Ивано-Франковской области нефтехимического завода "Карпатнефтехим".

Простаивающее предприятие

Этот завод является единственным в Украине производителем нефтехимической продукции – этилена, бензола, полиэтилена, каустической соды и поливинилхлорида. Одним из его конкурентных преимуществ является то, что от завода идет этиленопровод в Венгрию к Тисайскому нефтехимическому заводу венгерского концерна MOL.

По словам экспертов, сырьем для работы этого завода являются продукты переработки нефти – бутановые фракции, дизельное топливо, широкая фракция легких углеводородов и стабильный бензин.

Этот завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции. Также озвучивались и другие причины остановки предприятия – это проблемы с получением от государства возмещения НДС и демпинг американскими компаниями на мировом рынке поливинилхлорида. В те времена заводом владела российская нефтегазовая компания "Лукойл".

В феврале 2017 года завод был продан компаниям Techinservice Limited и Xedrian Holding Ltd. По данным Антимонопольного комитета Украины, бенефициаром последнего является Ильхам Мамедов, который до того долгое время являлся… менеджером "Лукойла". Вскоре "новые" собственники заявили о возобновлении работы "Карпатнефтехима" - уже в мае 2017 года, а совсем недавно в СМИ появились сообщения о запуске предприятия 8 июня.

Для запуска завода появились реальные законодательные предпосылки – в конце декабря 2016 года Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, и, среди множества изменений, появилась одна важная "маленькая правка" - освобождение от уплаты акциза импорта сырья для производства этилена.

Затем громом среди ясного неба стало постановление Кабинета Министров №299 от 26 апреля, согласно которому, правительство разрешило одному конкретному заводу – "Карпатнефтехиму" - в год завозить в страну 1,1 миллиарда литров легких дистиллятов (бензин), 985 миллионов литров тяжелых дистиллятов, 1 млрд литров сжиженного газа и бутана. Именно такие громадные объемы импорта потенциально без уплаты акцизов вызвали подозрения в возобновлении призабытых схем беглого менеджера "семьи" Януковича Сергея Курченко. Ведь оценочная сумма акциза, который должен был быть уплачен (при отсутствии постановления) на таких объемах поставок составляет более 320 миллионов евро в год!

Операция "Оборванный полиэтилен"

Одним из первых, кто обратил на внимание на эти громадные объемы запланированного потребления сверхликвидного сырья стал известный журналист Александр Дубинский. По его версии, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, бывший ранее мэром города Калуш, и народный депутат от "Народного фронта" Андрей Иванчук под видом запуска завода создают схему, которая позволит им в целом заработать около 100 миллиардов гривень на импорте нефтепродуктов и сжиженного газа без уплаты акцизов. "Постановление Кабмина родилось, по моим данным, благодаря стараниям Иванчука и Насалика", - заявил Дубинский.

Как отметил журналист, на первый взгляд, вроде бы ставится благородная цель – загрузить остановленный завод и наладить производство этилена, который является основой для синтеза более сложной продукции (полиэтиленов, бензолов, поливинилхлорида и др.). Однако, сомнения вызывают колоссальные объемы сырья, с которыми завод вряд ли сможет справиться. "Объемы этой загрузки – потрясают: Иванчук и Насалик хотят поставить нефтегазопродукты "в рамках ежегодно установленных квот по ввозу в Украину", что означает, ни много ни мало, 21,3 миллиона тонн дистиллятов, из которых легких (бензин) – 2,63 миллиона тонн, тяжелых (дизель) – 3,3 миллиона тонн, и сжиженного (автомобильного) газа – 13,91 миллиона кубов", - написал он, добавив, что в лучшие годы производство этилена на "Карпатнефтехиме" не превышало 227 тысяч тонн, а максимальный объём переработки – 800 тысяч тонн за год.

"Чувствуете разницу между миллионами и тысячами? Иванчук и Насалик, ее тоже чувствуют, потому что заключается она в возможности не уплатить топливный акциз и НДС с ввезенного якобы для переработки топлива. И вместо переработки - продать его на АЗС. Сумма на выходе – просто космическая", - заявил журналист, отметив, что такая схема аналогична методам заработка одиозного Курченко, которые реализовывались в 2012-2013 годах под видом переработки нефти на Одесском НПЗ.

"Разница лишь в том, что при "семье" схема по краже топливных акцизов и НДС заключалась в ввозе нефтепродуктов по схеме оборванного транзита для фиктивного производства бензина и дизеля. А при Иванчуке-Насалике – по схеме оборванного транзита для фиктивного производства этилена", - написал Дубинский.

Кстати, удивляет, что спустя сутки после разоблачительной публикации Дубинского ни Иванчук, ни Насалик публично не прокомментировали подозрения в свой адрес. УНИАН отправил соответствующий запрос в Министерство энергетики и угольной промышленности и надеется получить исчерпывающий ответ.Позже он опубликовал материал, согласно которому Курченко в партнерстве с Медведчуком уже начали поставки в Украину контрафактного топлива. По его данным, это топливо поступает в страну по нефтепродуктопроводу, который контролирует Медведчук через свою компанию "Прикарпатзападтранс".

Ключевая роль фискалов

Опрошенные УНИАН эксперты на рынке нефтепродуктов были осторожны в своей оценке возможных коррупционных рисков при возобновлении работы расположенного в Калуше химического предприятия.

"С либо-чего можно сделать схему, но пока не будет налажено производство, никто не даст покупать топливо как сырье… Завод сначала должен запустить технологические установки и только тогда начать осуществлять закупки нефтепродуктов", - отмечает директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея", изучающего рынки энергоносителей, Геннадий Рябцев.

По словам руководителя консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна такие большие объемы квот, которые Кабмин определил для "Карпатнефтехима", формально обусловлены тем, что завод может производить целевой продукт – этилен – из разных нефтепродуктов, которые перечислены в правительственном постановлении.

"Завод может перерабатывать три вида сырья. От чего зависит этот выбор сырья? Он зависит от конъюктуры. Все мировые нефтехимические заводы выбирают то или иное сырье в зависимости от конъектуры. Эти цены пляшут постоянно, то есть иногда выгодно перерабатывать сжиженный газ, а когда это невыгодно – они перескакивают на стабильный бензин. Это очень гибкое производство, и оно имеет возможность изменять сырье в зависимости от котировок", - сказал эксперт, добавив, что таким образом, Кабмин заложил квоты сразу по всем этим трем продуктам в эквиваленте годовой переработки завода.

"Может сложится впечатление, что правительство заложило им объем, который в 3-4 раза превышает тот объем, который завод может принять", - отметил Куюн.

По словам, директора экспертной организации "Институт энергетических исследований" Дмитрия Марунича, наличие или отсутствие схем на предприятии, когда оно заработает, всецело зависит от порядочности и честности Фискальной службы.

"В истории страны похожие схемы [без уплаты] акциза уже реализовывались, что принесло бюджету большие недопоступления, поэтому, учитывая предыдущий опыт, я бы не исключал повторения такой ситуации… Все зависит от порядочности и честности таможни и налоговых структур", - сказал он, добавив, что работа возможных схем не возможна без сознательного участия или попустительства со стороны Фискальной службы.

По мнению экспертов, у государства достаточно инструментов не допустить злоупотреблений, ведь фискальные органы с помощью электронных накладных на сырье и продукцию предприятия полностью видят картинку – сколько нефтепродуктов поступило и сколько продукции произведено. Согласно законодательству, акциз обнуляется только в случае получения этилена или его производных.

"Если завод использует больше топлива, чем он выпустит продукции, тогда предприятие ожидают санкции", - полагает Рябцев.

Тем не менее, глава парламентского комитета по борьбе с коррупцией Егор Соболев, говоря о сомнительной схеме возрождения "Карпатнефтехима", обратил внимание на высокий коррупционный риск: "Я думаю, что это риск образования большой "дыры" на таможне и возможность для без акцизного ввоза продукции для того, чтобы ими можно спокойно торговать на АЗС", - сказал он.

Его коллега по фракции "Самопомич", Виктория Войцицкая, заявила УНИАН, что она также видит коррупционные риски, не допустить которые должно государство, в частности, Фискальная служба: "Чтобы риски не материализовались, нужен контроль со стороны государства. Но государство продемонстрировало, что оно не способно действенно осуществлять контроль".

Ярким доказательством возможной недобросовестной работы ГФС является неэффективный контроль работы госкомпании "Укрспирт", которая также производит подакцизную продукцию. В украинской прессе есть много материалов о том, как контролирующие органы небескорыстно закрывали глаза на "левую торговлю" спиртом.

Посмотрим, как власти сумеют проконтролировать деятельность калушских химиков.

Нина Супрун