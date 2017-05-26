Запорожская АЭС отключила от сети шестой энергоблок

Запорожская АЭС, которая входит в состав Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети шестой энергоблок для устранения дефекта в работе насосного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"26 мая 2017 года в 16:03 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети для устранения дефекта на импульсной линии главного циркуляционного насоса №4", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, на сегодня продолжаются операции по переводу реакторной установки энергоблока №6 в состояние "холодный останов".

"Заявка (на проведение ремонтных работ – УНИАН) подана до 11:30 2 июня 2017 года", - добавили в пресс-службе.

По информации компании, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 620 МВт, при этом замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Также сообщается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 мая в ремонте находились третий и пятый энергоблок Запорожской АЭС.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.