"Укргидроэнерго" вложит 4,5 миллиарда в развитие энергосистемы

26 мая в Новоднестровске Черновицкой области началось строительство второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС). Залили первый кубометр бетона в конструктивы станции. Также была заложена символическая капсула начала строительства четвертого гидроагрегата.

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Благодаря установке четвертого гидроагрегата будет увеличено установленную мощность Днестровской ГАЭС на 324 МВт в турбинном режиме и на 421 МВт в насосном режиме. Выработка электроэнергии достигнет 768 миллионов КВт-ч в год.

Строить 4-й агрегат за собственные средства ОАО "Укргидроэнерго". Общий объем инвестиций превышает 4,5 миллиарда гривень. Из них более 1,5 миллиарда гривень. будет потрачено на высокотехнологичное оборудование отечественного производства. В частности, генератор-двигатель поставит "Завод "Электротяжмаш" (Харьков), насос-турбину - ОАО "Турбоатом". 50% аванса "Турбоатома" и "Электротяжмаша" уже оплатили, остальные 50% будут оплачены в июне. На предприятиях-поставщиках будет обеспечен работой более 9000 рабочих мест.

Торжественная церемония состоялась с участием министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, генеральный директор ОАО "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, председателя Черновицкой ОГА Александр Фищук и представителей местного самоуправления.

- Мы заложили сегодня капсулу и начали работу над четвертым гидроагрегатом. Считаю, что это большой вклад в объединенную энергосистему нашего государства, - подчеркнул министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. - Третий гидроагрегат уже помогает нам. Мы приняли программу развития гидроэнергетики Украины и новую энергетическую стратегию нашего государства, где предусмотрено значительный рост возобновляемой энергетики, в частности гидроэнергетики. Мы подписали обязательство к 2050 году вообще использовать только возобновляемую энергетику. Первый гидроагрегат строили 28 лет, второй - три года, третий - за два года и шесть месяцев. Есть надежда, что четвертый агрегат начнет работу 2019 года.

Экономический эффект Днестровской ГАЭС за счет экономии природного газа и угля уже сегодня составляет более 145 миллионов долларов в год. После пуска четвертого агрегата этот показатель возрастет более чем на треть.

В то же время министр отметил, что особое внимание будут уделять социальной составляющей, в частности увеличению заработной платы сотрудникам станции и строителям. Для этого планируется пересмотреть социальную программу на 2018 год.

Непосредственно на площадке в Новоднестровске на три года строительства будет создано 750 рабочих мест. Большинство из них займут местные жители.

Сейчас средняя заработная плата на Днестровской ГАЭС составляет более 9 тысяч гривень, в то время как средняя зарплата в Черновицкой области - 5136 гривень (в среднем по Украине - 6752). Также предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков.

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- В прошлом году мы получили 29 миллионов гривень в бюджет. Это база, которая позволяет нам надеяться, что все будет нормально со всех точек зрения. Но самое главное, что утверждена смета и идет строительство, а это - рабочие места и зарплата, - отметил Анатолий Болдышев, мэр города Новоднестровск.

Гидроаккумулирующие станции, такие как Днестровская ГАЭС, позволяющие накапливать энергию в промышленных масштабах, стабилизируя систему во время пиковых нагрузок. Таким образом, ГАЭС - ключевой элемент стабильности и безопасности объединенной энергосистемы Украины. Развитие таких маневренных мощностей в Украине предусмотрено программой развития гидроэнергетики, которую Кабинет министров утвердил 2016 года.

- Мы не можем использовать традиционную энергетику еще полвека, поскольку рано или поздно она иссякнет. За два-три месяца будем принимать решение по проектированию еще трех гидроагрегатов, чтобы строить их одновременно, - сообщил генеральный директор ОАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. - И мы построим буквально за 4-5 лет еще три агрегата. Мы имеем достаточно опыта, чтобы делать такие заявления.