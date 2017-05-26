В Украине с начала года сократилась добыча угля

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-апреле 2017 года сократилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,069 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, 1,673 миллиона тонн, или 12,8%, от общего объема угля было добыто на государственных шахтах. На госпредприятиях за данный период добыча угля сократилась на 20,6%.

В апреле в Украине было добыто 2,709 миллиона тонн угля, из которых на госшахты приходится 343 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году из-за боевых действий на Донбассе сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,76 миллиона тонн с 65 миллионов тонн. В 2016 году добыча увеличилась на 2,8% – до 40,864 миллиона тонн.

На сегодня Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, - "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и "ДТЭК Комсомолец Донбасса".