«Нафтогаз» имеет 400 млн. долл. для расчета за февральский газ

На счетах НАК «Нафтогаз Украины» уже аккумулировано 400 млн. долл., которые необходимы компании для проведения расчетов за импортированный в феврале газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель, исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня на пресс-конференции.

«Нафтогаз» в пятницу может их перечислить, средства на счетах есть», - сказал А.ШАПОВАЛОВ. Он не назвал, какая сумма будет необходима "Нафтогазу" для расчетов за импортированный газ в марте.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом на поставку газа на Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляет 360 долл. за 1000 куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз Украины» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.