Украина импортировала из Словакии по реверсу уже 35 миллиардов кубов газа

11:28, 29 мая 2017
Энергетика
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В 2014 году из Словакии импортировали 3,6 миллиарда кубов, 2015 – 9,7 миллиарда кубов, 2016 – 9,1 миллиарда кубов, в 2017 году – 4 миллиардов кубов.

Фото УНИАН

Украина с начала работы реверсного маршрута поставок природного газа из Словакии - с 2 сентября 2014 года по 29 мая 2017 года (1000 дней) - импортировала более 35 миллиардов кубометров "голубого" топлива. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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"Сегодня 1000 дней работы словацкого реверсного маршрута, за этот период в Украину поступило более 35 миллиардов кубометров газа газа", - говорится в сообщении.

По данным Минэнергоугля, в 2014 году по этому маршруту было импортировано 3,6 миллиарда кубометров, 2015 – 9,7 миллиарда кубометров, 2016 – 9,1 миллиарда кубометров, в 2017 году – 4 миллиардов кубометров.

"Благодаря работе этого газотранспортного коридора, Украина два отопительных сезона прошла без импорта газа из РФ", - отмечается в сообщении.

По словам советника министра энергетики Максима Белявского, техническая идея запуска реверсных маршрутов из европейских стран появилась еще в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности, наибольшие объемы (9,1 миллиарда кубометров) были поставлены из Словакии.

По данным "Укртрансгаза", по состоянию на 29 мая Украина уже 549 дней не импортирует газ из России.

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Теги: #реверсный газ#реверс газа