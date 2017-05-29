Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 9,8 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 20 по 27 мая выросли на 4%, или на 391 миллион кубометров, - до 9,789 миллиарда кубометров с 9,398 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

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По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 27 мая составлял около 65 миллионов кубометров.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров и завершила сезон с 8,4 миллиарда кубометров.

13 марта "Укртрансгаз" сообщил, что Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала его закачку.