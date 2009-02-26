Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила прогнозную оптовую цену на март на 0,49% до 397,1 грн. за МВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, об том сегодня в ходе заседания комиссии сообщила начальник управления ценовой политики электроэнергетики НКРЭ Ольга ОСАДЧАЯ.

По ее словам, соответствующее постановление НКРЭ было принято в среду, 25 февраля.

Как объяснила журналистам О.ОСАДЧАЯ, пересмотр цены в сторону повышения обусловлен необходимостью поддержки тепловой генерации за счет соответствующего повышения розничных тарифов энергоснабжающих компаний.

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