Криль обвиняет Тимошенко в содействии банкротству Нафтогаза

Лидер партии «Единый центр» Игорь КРИЛЬ обвиняет премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в содействии банкротству компании «Нафтогаз Украины» и передаче его активов российскому «Газпрому».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

«Когда в конце января премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО вынудила «Нафтогаз» покрыть дефицит бюджета, уплатив налоги заранее, - она не только латала дырки в смете страны. Этим фактически был продолжен процесс доведения «Нафтогаза» до банкротства с последующей передачей его активов российскому газовому монополисту. Сегодняшнее заявление «Газпрома» является очередным подтверждением этого», - заявил И.КРИЛЬ.

Политик отметил, что запланированному банкротству «Нафтогаза» способствует подписанное соглашение о поставках газа из России. «В этом печально известном соглашении много подводных камней. Например, украинская сторона не может пересматривать количество закупленного газа чаще одного раза в год. То есть, у нас сокращается потребление, а мы и в дальнейшем будем вынуждены покупать дорогой газ. Такое ноу-хау ТИМОШЕНКО делает Украину финансовым донором «Газпрома», а поскольку у государства денег нет – просто загоняет его в долговую кабалу», - отметил И.КРИЛЬ.

«Я понимаю, что у нашего премьера сложились очень теплые отношения с руководством России, – отметил лидер «Единого центра». – Она даже промолчала, когда Украину на весь мир называли «воровкой, которая крадет газ». Но спасать своих заграничных друзей за счет собственного народа – это преступление. Уже лишь это является основанием не только для отставки, но и для полномасштабного расследования газовых «инноваций» ТИМОШЕНКО и всего состава топливно-энергетического блока правительства».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 февраля, некоторые СМИ сообщили о том, что ОАО «Газпром» (Россия) может снова сократить поставки газа в Украину, если до 8 марта НАК "Нафтогаз Украины" не рассчитается за потребленный в феврале газ. Такое решение совет директоров "Газпрома" принял во вторник, заслушав информацию о состоянии расчетов за природный газ со стороны Украины и стратегии в отношениях с "Нафтогазом".

Начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ сообщил, что компания пока не получала от "Газпрома" сообщений о возможном сокращении поставок газа. "Мы рассчитываем, что нам все-таки удастся аккумулировать нужную сумму денег до 7 марта, и рассчитаться", - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

25 февраля первый заместитель председателя НБУ, исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ заявил, что на счетах НАК «Нафтогаз Украины» уже аккумулировано 400 млн. дол., которые необходимы компании для проведения расчетов за импортированный в феврале газ. «Нафтогаз» в пятницу может их перечислить, средства на счетах есть», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

В пресс-службе Кабинета министров решение "Газпрома" комментировать отказались.

На минувшей неделе "Нафтогаз" известил "Газпром" о возможном ухудшении расчетов из-за роста задолженности предприятий коммунальной теплоэнергетики в размере 552 млн. дол.

Согласно контракту от 19 января, "Нафтогаз" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл., из которых 360-450 млн. долл. – за февраль.