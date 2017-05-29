"Укргазвыдобування" подписала договор с полтавской компанией на бурение шести скважин

Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" и полтавская компания "Спецмехсервис" заключили договор на 397,4 миллиона гривень, которым предусмотрено выполнение работ по бурению шести скважин, сообщила пресс-служба госкомпании.

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Согласно сообщению, начало работ запланировано на август текущего года с бурения скважины №77 на Западно-Сосновском месторождении (Харьковская обл.). Проектная глубина скважины составляет 3790 метров.

Как сообщал УНИАН, компания "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличила добычу природного газа на 0,5% по сравнению с 2015 годом - до 14,605 миллиарда кубометров.

В настоящее время компания реализует программу "20/20", которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в год к 2020 году. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. По итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 миллиарда кубометров, тогда как в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдалось падение на 3,8% - до 14,528 миллиарда кубометров.