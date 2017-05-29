Украина в апреле сократила потребление угля на 30%

Украина в апреле 2017 года сократила потребление каменного угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,9% - до 2,823 миллиона тонн.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Также сообщается, что по сравнению с мартом этого года потребление угля в апреле сократилось на 1,3%.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила потребление угля на 9,4% - до 31,3 миллиона тонн.