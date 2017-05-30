Цены на нефть вернулись к снижению

Мировые цены на нефть слегка снижаются во вторник на фоне вновь появившихся ожиданий отдельных инвесторов дальнейшего роста предложения на нефтяном рынке, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 07:20 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,32% - до 52,47 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI уменьшалась на 0,02%, до 49,79 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Агентство Reuters обращает внимание на стабильный рост числа буровых установок в США. Как сообщала в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, по итогам завершившейся 26 мая рабочей недели число буровых установок в стране выросло на семь штук, или на 0,77%, до 908 единиц.

Число нефтяных буровых установок выросло при этом на две штуки, или на 0,27% - до 722 единиц, что стало самым высоким показателем с апреля 2015 года, отмечает агентство. Более того, период, в течение которого число нефтяных буровых установок растет, стал самым длинным в истории, добавляет агентство.

В то же время цены снижаются столь незначительно на другом, поддерживающим факторе, происходящем также из США. В этой стране в День Поминовения в понедельник официально стартовал сезон автомобильных поездок, сообщает агентство Reuters. "Начало автосезона усилило уверенность на рынке, что запасы (нефти - ред.) начнут падать в ближайшие недели", - приводит агентство мнение неназванных аналитиков ANZ.

Американская автомобильная ассоциация (American Automobile Association, AAA) прогнозировала перед праздником, что 39,3 миллиона американцев отправятся в поездки на расстояние 80 километров или больше от своего дома во время прошедших выходных, отмечает агентство. Это самый высокий показатель с 2005 года.