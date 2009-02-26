«Нафтогаз» официально обратился к «Газпрому»

НАК «Нафтогаз Украины» официально обратился к ОАО «Газпром» с предложением пересмотреть отдельные положения газового контракта, заключенного компаниями 19 января 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, «Нафтогаз Украины» стремится изменить п. 2.2.1 контракта, согласно которому в 2009 году компания должна оплатить «Газпрому» 40 млрд. кубометров газа, уменьшив этот показатель до 33 млрд. куб. м.

Б.СОКОЛОВСКИЙ заметил, что, в соответствии с п.2.2.3 контракта, такие договоренности возможны при согласии сторон не позднее, чем за шесть месяцев до начала года поставки, то есть показатели на 2009 год должны были быть уточнены до 1 июля 2008 года (до подписания контракта).

«В целом, изменения в долгосрочных международных договорах являются обычной практикой. Основания для этого возникают в результате изменения условий и обстоятельств выполнения контрактов. В то же время, после подписания контракта с «Газпромом» условия его выполнения практически не изменились. Следовательно, необходимость изменять договор уже через месяц после заключения свидетельствует о его несовершенстве и подготовке без надлежащей экспертной проработки», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он заметил, что Украина уже сегодня должна начинать переговоры об уменьшении объемов импортируемого газа в 2010-2019 гг. для приведения контрактных условий в соответствие с Энергетической стратегией Украины и Директивами на переговоры относительно сотрудничества в газовой сфере, утвержденными в 2008 году указами Президента Украины.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально.

Объем поставок газа в Украину в 2009 году должен составить 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.