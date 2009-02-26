«Газпром» увеличил поставки газа в Турцию

ОАО «Газпром» удовлетворил заявку компании «Боташ» и увеличил поставки российского природного газа в Турцию. Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В компании сообщили, что с 11 по 25 февраля резко вырос суточный объем экспортных поставок, в том числе: по газопроводу «Голубой поток» - с 20 до 29 млн. куб. м в сутки, по западному коридору (через Украину, Молдову и Болгарию) - с 22 до 38,4 млн. куб. м в сутки.

«Таким образом, суточный объем экспорта российского газа в Турцию был увеличен на 25,4 млн. куб. м и в настоящее время составляет 67,4 млн. куб. м. Сегодня поставка газа в повышенных объемах продолжается», - говорится в сообщении компании.

Турция занимает второе место после Германии по объемам закупок российского газа. В 2007 году в эту страну было экспортировано 23,4 млрд. кубометров газа.