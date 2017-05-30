Два блока Приднепровской ТЭС до ноября будут переведены на газовый уголь

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК планирует до ноября перевести два блока Приднепровской теплоэлектростанции с потребления дефицитного угля антрацитовой группы на добываемый в Украине уголь газовой группы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе Энергетического конгресса сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"По Приднепровской станции два энергоблока должны быть переведены до ноября. В следующем году мы планируем сделать рывок и перевести еще три энергоблока. Я думаю, к 2019 году мы завершим проект по переводу всей Приднепровской станции", - сказал он, добавив, что на сегодня компания разрабатывает подобные проекты для энергоблоков Криворожской ТЭС.

"Как минимум половина мощностей этой станции будет переведена на марку "Г" (газовый уголь - УНИАН). Первые проекты будут реализованы в 2018 году", - отметил Тимченко.

По его словам, стоимость перевода одного энергоблока оценивается в 100-150 миллионов гривень.

"В перспективе после реализации этих проектов потребление антрацита компанией будет не более 2 миллиона тонн в год", - сказал гендиректор ДТЭК, добавив, что в 2016 году холдинг потребил 5 миллионов тонн антрацита.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Для экономии антрацита государственная компания "Центрэнерго" еще в прошлом году начала осуществлять перевод двух блоков Змиевской ТЭС, тогда как представители компании ДТЭК долгое время отказывались от планов по переводу блоков ТЭС с дефицитного антрацита на уголь газовой группы.

Впервые о планах по переводу блоков Приднепровской ТЭС Тимченко заявил в конце апреля.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская" и пять обогатительных фабрик. Компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.