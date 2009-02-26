Франчук назначен зампредседателя правления «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины назначил Валентина ФРАНЧУКА заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее распоряжение (№201 от 25 февраля т.г.) опубликовано на Правительственном портале.

Напомним, ранее В.ФРАНЧУК занимал должность коммерческого директора ОАО «Укрнафта».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.