Франчук назначен зампредседателя правления «Нафтогаза»
19:27, 26 февраля 2009Энергетика
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Распоряжение правительства
Кабинет министров Украины назначил Валентина ФРАНЧУКА заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Соответствующее распоряжение (№201 от 25 февраля т.г.) опубликовано на Правительственном портале.
Напомним, ранее В.ФРАНЧУК занимал должность коммерческого директора ОАО «Укрнафта».
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
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