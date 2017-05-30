Кабмин не планирует повышать цену на газ в октябре - Гройсман
Премьер назвал "абсолютной ложью" информацию, что правительство собирается поднять цену на газ до 8,5 тысячи гривень.
Кабмин не намерен повышать цену на газ до 8,5 тысячи гривень за тысячу кубометров с октября, а заявления некоторых политиков по этому поводу не отвечают действительности.
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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.
"Слышал информацию, что правительство собирается поднять цену на газ до 8,5 тысячи гривень. Хочу подчеркнуть, что это никоим образом не соответствует действительности. Это абсолютная ложь", - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, цена на газ для бытовых потребителей установлена постановлением Кабинета министров от 22 марта 2017 года №187 на уровне 6 879 гривень за 1 тысячу кубометров (4,942 гривни за кубометр + 2,5% торговой наценки + НДС).