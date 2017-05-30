Гройсман назвал ключевую задачу реформ угольной отрасли

Ключевой задачей реформирования государственной угольной отрасли, концепция которого была принята 24 мая на заседании правительства, является увеличение прибыльности шахт. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

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"Ключевая задача реформирования угольной отрасли Украины – наращивание прибыльности шахт… Самое главное – мы должны инвестировать в прибыльность шахт. Эта идеология заложена в систему управления всей угольной отраслью", – сказал Гройсман.

Также он отметил, что в центре внимания руководителей шахт всегда должны находится вопросы безопасности.

"Трагедия на шахте "Степная" дала сигнал для всех руководителей шахт, что экономить на безопасности шахтеров просто недопустимо", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2017 года Министерство энергетики и угольной промышленности вынесло на рассмотрение правительства концепцию и план реализации мер по реформированию государственной угольной отрасли до 2020 года, принятие и выполнение которых даст возможность увеличить добычу энергетического угля на госшахтах до 8,7 миллиона тонн и вывести 70% шахт на уровень безубыточности по итогам 2017 года. После обсуждения эти документы были утверждены Кабмином.

Также профильный министр Игорь Насалик заявил, что Украина должна провести приватизацию всех государственных угольных шахт после того, как будет проведено их реформирование и эти предприятия будут выведены на уровень безубыточности.

В начале марта 2017 года на шахте №10 "Степная" объединения "Львовуголь" произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 горняков и пострадали более двадцати. По предварительным данным, причиной взрыва на шахте стало возгорание воздушно-метановой смеси.