Мировые цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 26 февраля, повысились более чем на 6% на фоне данных правительства США о резком сокращении национальных запасов топлива, а также в связи с ожиданиями инвесторов дальнейшего сокращения добычи "черного золота" странами ОПЕК, сообщает агентство Рейтер.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 2,22 доллара - до 46,51 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil возросла на 2,72 доллара - до 45,22 доллара за баррель.