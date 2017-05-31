Нефть продолжает дешеветь из-за роста добычи в Ливии и США

На мировых торгах в среду, 31 мая, цены на нефть снижаются з-за роста добычи сырья в Ливии и США, передает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,75 процента - до $51,45 за баррель, на американскую нефть WTI - до $49,22 за баррель, на 0,89 процента ниже предыдущего закрытия.

Трейдеры отмечают, что снижение котировок спровоцировал рост нефтедобычи в Ливии, которая, по словам главы Национальной нефтяной корпорации (NOC), на этой неделе увеличится до 800.000 баррелей в сутки.

Входящая в Организацию нефтеэкспортеров (ОПЕК) Ливия была исключена из глобального пакта о сокращении добычи сырья.

ОПЕК и несколько стран вне организации на прошлой неделе договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев - до марта 2018 года и сохранить объём сокращения на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Среди других сдерживающих факторов роста цен – увеличение производства сырья в США.

Добыча нефти в США выросла более чем на 10 процентов с середины 2016 года и на сегодня превышает отметку 9,3 миллиона баррелей в сутки, что недалеко от уровней Саудовской Аравии и России.