Нефтяники России вернутся к темпам роста через 3-5 лет - эксперт

Нефтяная отрасль РФ сможет вернуться к темпам роста добычи нефти, которые были на период до сентября 2008 г, не раньше, чем через 3-5 лет, заявил глава ОАО "НК "Роснефть" Сергей Богданчиков, сообщает Прайм-ТАСС.

Он напомнил, что за последние годы объемы добычи выросли с 300 млн т до 500 млн т в год "и подобных темпов роста, как мы наблюдаем в последнее время, теперь не предвидится. Добыча нефти может расти, но темпы будут уже не те".

В связи с этим он предложил государству применять новые варианты стимулирования, в том числе рассмотреть возможность новых налоговых стимулов для новых нефтяных компаний. По словам С.Богданчикова, в 2008 г нефтяная отрасль принесла казне 4,4 трлн руб, в том числе, 1 трлн руб пришелся на "Роснефть".