В Закарпатье построят каскад мини-ГЭС

В Закарпатье на Тисе начинают строительство каскада мини-гидроэлектростанций потенциалом от 5 до 20 МВт.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник технического отдела, главный инженер проекта по развитию гидроэнергетики ОАО «Укргидропроект» Сергей ПОГОСЯН.

«На заказ Закарпатской облгосадминистрации наши специалисты разработали схему комплексного использования водных ресурсов области, которая предусматривает строительство каскада мини-ГЭС на притоках реки Тиса. Потенциал этих мини-гидроэлектростанций – от 3-5 до 20 мегаватт», – сказал главный инженер и добавил, что данный проект предусматривает также комплексную противопаводковую защиту территории.

По словам С.ПОГОСЯНА, уже в І квартале на реке Тересва (притоке Тисы) начинается строительство первой такой мини-гидроэлектростанции. «Уже через 10-15 лет Закарпатская область сможет производить от 400 до 600 МВт собственной электроэнергии, что на 70% может уменьшить энергетическую зависимость региона. Главное – наличие средств», – сказал С.ПОГОСЯН.