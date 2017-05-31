В пику России: Трамп заявил о продолжении поддержки США проекта "Южный газовый коридор"

Президент США Дональд Трамп в своем обращении участникам международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017" в среду в Баку, заявил, что США остаются приверженными реализации "Южного газового коридора", сообщает портал Vesti.az.

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"Ежегодная Международная выставка и конференция "Caspian Oil & Gas-2017" и VII Каспийская международная выставка "Caspian Power-2017" открылась в среду в Баку, на эти мероприятия в столице Азербайджана собрались более 400 делегатов от 289 компаний из 30 стран мира. Проект ЮГК предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз". В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники", - говорится в сообщении.

"Я очень ценю партнерские отношения с Азербайджаном и ожидаю их развития. США остаются приверженными реализации "Южного газового коридора". Я очень ценю значимую роль Азербайджана в поддержании усилий по энергетической безопасности. Я выражаю готовность к сотрудничеству с вами. США также привержены мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ", - говорится в послании Трампа.

По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов - на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов - на вторую стадию разработки "Шах-Дениза" и расширение Южнокавказского газопровода.