РФ может помочь в переговорах об экспорте электроэнергии

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН не исключает возможности привлечения России к переговорам Украины, Беларуси и Литвы об осуществлении транзита украинской электроэнергии в страны Балтии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ПРОДАН высказал сегодня в Кабинете министров.

«Если это каким-то образом ускорит или позволит осуществлять нам экспорт, то, пожалуйста, давайте привлекать кого угодно, если это откроет пути к экспорту», - сказал Ю.ПРОДАН.

В то же время министр не видит необходимости в привлечении других стран к трехсторонним переговорам. «Мне кажется, достаточно тех сторон, которые сегодня принимают участие в переговорном процессе по поставкам электроэнергии в Балтийские страны, то есть Украины, Беларуси и Литвы», - сказал он.

Ю.ПРОДАН также сообщил, что пока трехсторонние переговоры о транзите украинской электроэнергии не дали никаких результатов. «Есть какие-то политические договоренности на уровне министров, но на уровне компаний процесс подписания контрактов затягивается», - пояснил министр.

Ю.ПРОДАН, в то же время, отметил, что Украина заинтересована в расширении объемов экспорта электроэнергии собственного производства.

Как сообщал УНИАН, 14-15 февраля в Вильнюсе проходила встреча министров иностранных дел Литвы, Беларуси и Украины, в ходе которой, в частности, обсуждался вопрос о выработке новых механизмов сотрудничества в энергетической сфере.

По результатам встречи министры выразили надежду, что в мае будет подписано соглашение о транзите украинской электроэнергии в Литву.

Как отметил министр иностранных дел Литвы Вигаудас УШАЦКАС, "в конце года будет закрыта атомная станция (Игналинская АЭС), поэтому Литва заинтересована покупать энергию с других рынков”. “Мы начали переговоры и дали политический импульс экспертам договориться до мая", - сказал В.УШАЦКАС.

По его словам, этот период - с мая до конца года - позволит договориться об объемах поставок и цене.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО отметил, что технических препятствий на пути реализации этой задачи нет. Он сообщил, что в Вильнюсе, кроме глав МИД, встретились и заместители министров энергетики трех стран и эксперты.