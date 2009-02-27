Открытие спецсчетов не решит проблему долга за газ

Тепловики считают, что открытие спецсчетов не решает проблему погашения долгов за газ. Об этом пишет еженедельник «Комментарии».

Еженедельник напоминает, что Кабинет Министров Украины, запретив НАК "Нафтогаз Украины» отключать или ограничивать поставки газа должникам на протяжении ближайшего месяца, не предложил вместо этого эффективный механизм возвращения коммунальщиками долгов.

Единственной возможностью НАК выбить долги из тепловиков является применение схемы спецсчетов, утвержденной постановлением Кабмина № 1082 от 3 декабря 2008 г. «Вопросы совершенствования схем расчетов за использованную электроэнергию и газ».

В соответствии с этим документом, каждое теплокоммунэнерго обязано было открыть в Ощадбанке спецсчет, на который должны были поступать средства от потребителей тепловой и электрической энергии. Распределение денег с этих счетов должно осуществляться на основании утвержденного «Нафтогазом» протокола.

Однако, по данным «Комментариев», сегодня в Украине по такой схеме работают только 10% (около 90) предприятий ТКЭ.

Коммунальщики считают, что даже открытие спецсчетов не решает проблему погашения долгов.

«Пока что мы не открыли спецсчет по техническим причинам. Сейчас ведем работу над этим. Думаю, что в ближайшие две недели откроем, но «Газ Украины» вряд ли от этого выигрывает, ведь у нас есть проблемы со своими потребителями: населением и юридическими лицами», - сообщил «Комментариям» Александр СЕМЧЕНКО, первый заместитель директора «Донецкгортеплосети», которая за текущий отопительный сезон задолжала «Газу Украины» около 166 млн. грн.

По его словам, суть проблемы с населением заключается в кассовом разрыве между стоимостью услуг, которые были предоставлены, и сделанными начислениями. Разница между этими двумя параметрами обусловлена тем, что население платит за услуги тепловиков не ежемесячно на протяжении отопительного сезона, а целый год. Например, в январе кассовый разрыв «Донецкгорктеплосети», по данным А.СЕМЧЕНКО, составляет 22 млн. грн., и эти деньги компания получит только летом.

Такого же мнения придерживаются в «Харьковской ТЭЦ-5», что за последние пять месяцев задолжала «Газу Украины» 95 млн. грн., и до сих пор не работает по схеме спецсчета. «Прежде чем открыть счет, необходимо разработать алгоритм распределения денег. Ведь в себестоимость тепловой энергии входит стоимость топлива, вода, расходы персонала, налоги и т.д. Кто будет распределять эти расходы и как - пока неизвестно. Поэтому перед открытием спецсчета должен появиться протокол распределения выручки, который будет отвечать расходам каждого участника рынка тепловой энергии. Пока «Газ Украины» эту процедуру не довел до конца», - сообщил заместитель генерального директора «Харьковской ТЭЦ-5» Леонид ЗОЛОТУХИН.

По его словам, за текущий отопительный сезон «Харьковской ТЭЦ-5» заплатили 33 млн. грн. (уровень расчетов составил 27%), вследствие чего она соответствующим образом рассчиталась за газ: оплата в адрес «Газа Украины» составила 29,6 млн. грн., что отвечает уровню расчетов в размере 26,7%.

«Сейчас мы даже на топливо для себя не зарабатываем, а о деньгах на ремонты говорить вообще не приходится. За счет чего в таких условиях «Газ Украины» получит больше денег от распределения средств из спецсчета?», - отметил Л.ЗОЛОТУХИН.

В то же время, отмечают «Комментарии», нынешняя система сбора платежей с потребителей абсолютно непрозрачна. Во-первых, в разных регионах в тарифы на эти услуги закладываются абсолютно разные плановые потери в сетях (за которые в конечном итоге платит потребитель). Во-вторых, непонятной является методика установления тарифов на эти услуги, размер которых, в соответствии с Законом «О жилищно-коммунальных услугах», устанавливает орган местного самоуправления (ведь каждая власть по своему усмотрению определяет размер компенсации разницы между установленным и «экономически обоснованным» тарифом).

Кроме того, констатирует еженедельник, коммунальщики нередко используют средства не по назначению. Например, закупают технологии и оборудование по неоправданно высоким ценам. Бывает, что по указанию местных властей средства, полученные от оплаты услуг, искусственно аккумулируются в регионе и используются для разных потребностей.

На этом фоне, заключают «Комментарии», идея перераспределения контроля над финансовыми потоками предприятий ТКЭ по схеме спецсчетов, является малоэффективной. Ведь любой горсовет может, например, задерживать перечисление компенсационных средств в адрес местной коммунальной организации. При этом местные власти могут руководствоваться как экономическими, так и политическими мотивами.