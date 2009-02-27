Украина увеличила добычу газа и снизила нефти

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе этого года увеличили добычу природного газа на 7,8%, по сравнению с январем 2008 года, до 1,8 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 5,8%, по сравнению с январем 2008 года, до 0,253 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе т.г. сократилась на 7,1%, по сравнению с январем 2008 года, до 89,4 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного – сократилась на 10,1% – до 69,2 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,6%, по сравнению с 2007 годом, до 19,8 млрд. куб. м. В 2008 году добыча нефти в Украине сократилась на 5,2%, по сравнению с 2007 годом, до 3,094 млн. тонн. Добыча газового конденсата в Украине в 2008 году сократилась на 0,6%, по сравнению с 2007 годом, до 1,074 млн. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 8,3% – до 867 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».