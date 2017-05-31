ГФС будет контролировать оборот нефтепродуктов на "Карпатнефтехиме"

Об этом во время заседания Кабмина заявил и. о. главы Фискальной службы Мирослав Продан, отвечая на вопрос министра энергетики Игоря Насалика о необходимости обеспечения контроля работы данного предприятия.

«Относительно начала работы «Карпатнефтехима», в соответствии с моим поручением, уже создано отдельное структурное подразделение Энергетической таможни, которое обеспечит полноценное функционирование данного предприятия», - сказал Продан.

По словам Насалика, завод должен заработать с 10-12 июня и будет перерабатывать в месяц около 70-80 тыс. тонн нефтепродуктов.

«С 10-12 июня начнет работу громадное предприятие «Карпатнефтехим», которое имеет отдельную Энергетическую таможню в составе этого предприятия. Я бы попросил Фискальную службу по возможности, поскольку это большие объемы переработки – порядка 70-80 тыс. тонн в месяц, предоставить таможенникам соответствующее оборудование для определения качества продукции и уделить особое внимание ввозу на предприятие, переработке и импорту нефтепродуктов», - заявил министр энергетики.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул необходимость осуществления контроля со стороны МВД, чтобы не допустить злоупотреблений при работе «Карпатнефтехима».

Как сообщалось, ранее украинский журналист Александр Дубинский заявил, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и народный депутат от "Народного фронта" Андрей Иванчук под видом запуска завода создают схему, которая позволит им в целом заработать около 100 млрд грн на импорте нефтепродуктов и сжиженного газа без уплаты акцизов.

По его данным, объемы возможных поставок нефтегазопродуктов "в рамках ежегодно установленных квот по ввозу в Украину" значительно превышают возможности производства этилена на "Карпатнефтехиме".

Справка УНИАН. «Карпатнефтехим» (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) создан в 2004 году. Предприятие специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена.